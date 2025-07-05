Saint-Affrique

Cinéma La Bataille De Gaulle Partie 2- J’écris ton nom

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

J’écris ton nom est la suite de L’âge de fer.

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

*I Write Your Name* is the sequel to *The Iron Age*.

L’événement Cinéma La Bataille De Gaulle Partie 2- J’écris ton nom Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)