Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert du Lieu-Dit

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez assister au concert de FOXHOLE !

Entre urgence et mélancolie, le groupe puise dans le punk-rock et le post-punk leurs armes les plus

fidèles, des guitares nerveuses, des basses tendues, et une émotion à fleur de peau. Bercés par les figures fondatrices du genre, The Cure, The Clash, Joy Division, Les Thugs, Ramones… .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come see FOXHOLE in concert!

L’événement Concert du Lieu-Dit Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)