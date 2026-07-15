Les Musicales du Marché Guillaume GIONTA Saint-Affrique
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Les Musicales du Marché Guillaume GIONTA
2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pour l’ouverture de la saison des Musicales du Marché, l’Association R.O.S.A. a le plaisir d’accueillir Guillaume Gionta, talentueux organiste issu de la prestigieuse Cathédrale de Montpellier.
Venez profiter d’un moment musical suspendu au cœur de l’été. Laissez-vous porter par la puissance et la subtilité des sonorités du Grand Orgue de l’église de Saint-Affrique, magnifiées par une interprétation virtuose. Un rendez-vous incontournable pour idéalement lancer votre week-end ! .
2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
To kick off the Musicales du March%E9 season, the R.O.S.A. Association is pleased to welcome Guillaume Gionta, a talented organist from the prestigious Montpellier Cathedral.
L’événement Les Musicales du Marché Guillaume GIONTA Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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