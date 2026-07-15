Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Guillaume GIONTA

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour l’ouverture de la saison des Musicales du Marché, l’Association R.O.S.A. a le plaisir d’accueillir Guillaume Gionta, talentueux organiste issu de la prestigieuse Cathédrale de Montpellier.

Venez profiter d’un moment musical suspendu au cœur de l’été. Laissez-vous porter par la puissance et la subtilité des sonorités du Grand Orgue de l’église de Saint-Affrique, magnifiées par une interprétation virtuose. Un rendez-vous incontournable pour idéalement lancer votre week-end ! .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

To kick off the Musicales du March%E9 season, the R.O.S.A. Association is pleased to welcome Guillaume Gionta, a talented organist from the prestigious Montpellier Cathedral.

L’événement Les Musicales du Marché Guillaume GIONTA Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)