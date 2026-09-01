Cinema Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

samedi 26 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Cinema

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 6 EUR

sans reservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

GABIN de Maxence Voiseux film documentaire 1h45. Festival de Cannes , quinzaine des cinéastes

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*GABIN* by Maxence Voiseux, documentary film, 1 hour 45 minutes. Cannes Film Festival, Directors’ Fortnight

L’événement Cinema Colonzelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes