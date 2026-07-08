Recital deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 1 novembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Recital deux pianos

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Jusqu’à 28 ans et chomeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Jean-Frederic Neuburger et Rebecca Chaillot

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Jean-Frederic Neuburger and Rebecca Chaillot

L’événement Recital deux pianos Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes