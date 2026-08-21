Cinéma de Cintegabelle : De la Comédie-Française, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma de Cintegabelle : De la Comédie-Française Vendredi 23 octobre, 20h30 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T20:30:00+02:00 – 2026-10-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-23T20:30:00+02:00 – 2026-10-23T22:30:00+02:00

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Comédie De Martin Darondeau, Bertrand Usclat | Par Martin Darondeau, Bertrand Usclat Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison