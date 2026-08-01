Cinéma De la comédie Française Bischwiller
mercredi 26 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Cinéma De la comédie Française
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 21:15:00
Date(s) :
2026-08-26
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.
De la Comédie-Française a raflé les prix du jury et du public au festival de l’Alpe d’Huez grâce à la vivacité de ses dialogues, incarnés par de véritables pensionnaires de cette salle mythique. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma De la comédie Française Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison de la Culture de Bischwiller
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