Cinéma De la Comédie Française Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 28 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma De la Comédie Française
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
1h 30mn — Comédie
Tout public Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Par Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1 hr 30 min? Comedy
For all ages Martin Darondeau, Bertrand Usclat
By Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison
L’événement Cinéma De la Comédie Française Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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