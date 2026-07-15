Cinéma De la Comédie Française Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma De la Comédie Française

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

1h 30mn — Comédie

Tout public Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Par Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 30 min? Comedy

For all ages Martin Darondeau, Bertrand Usclat

By Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison

L’événement Cinéma De la Comédie Française Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux