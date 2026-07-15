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AGENDA · Dieulefit

Cinéma De la Comédie Française Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 28 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma De la Comédie Française

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

1h 30mn — Comédie
Tout public Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Par Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 30 min? Comedy
For all ages Martin Darondeau, Bertrand Usclat
By Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Starring Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison

L’événement Cinéma De la Comédie Française Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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