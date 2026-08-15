Cinéma DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE Saint-Affrique
samedi 15 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-15
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-21
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française.
Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10
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English :
In three hours, Nina will unveil her first production at the Comédie-Française.
L’événement Cinéma DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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