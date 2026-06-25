Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil samedi 11 juillet 2026.

Creil

Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration

21, Rue des Usines Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.

De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.

De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial

22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration

Gratuit, entrée libre sans réservation.

Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay

La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.

De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.

De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial

22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration

Gratuit, entrée libre sans réservation.

Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay .

21, Rue des Usines Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

La Fa%EFencerie-th%E9%E2tre in Creil invites you to an evening of relaxation and exploration centered around cinema on Saturday, July 11.

From 6:00 p.m. to 8:00 p.m., creative film-themed workshops for ages 6 and up.

From 8:30 p.m. to 10:00 p.m.: a potluck dinner for a friendly get-together

10:00 p.m. to midnight: outdoor movie screening of the animated film “Migration”

Free admission; no reservation required.

Meet at La Friche Gournay, 21 rue des Usines, 60100 CREIL

Take the AXO bus network, Line A, to the “Gournay” stop

L’événement Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Creil Sud Oise