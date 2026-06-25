UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil

Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil samedi 11 juillet 2026.

Adresse
21, Rue des Usines
Ville
60100 Creil
Département
Oise
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Creil

Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration

21, Rue des Usines Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.
De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.
De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial
22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration

Gratuit, entrée libre sans réservation.
Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay
La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.
De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.
De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial
22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration

Gratuit, entrée libre sans réservation.
Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay   .

21, Rue des Usines Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01  accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Fa%EFencerie-th%E9%E2tre in Creil invites you to an evening of relaxation and exploration centered around cinema on Saturday, July 11.
From 6:00 p.m. to 8:00 p.m., creative film-themed workshops for ages 6 and up.
From 8:30 p.m. to 10:00 p.m.: a potluck dinner for a friendly get-together
10:00 p.m. to midnight: outdoor movie screening of the animated film “Migration”

Free admission; no reservation required.
Meet at La Friche Gournay, 21 rue des Usines, 60100 CREIL
Take the AXO bus network, Line A, to the “Gournay” stop

L’événement Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Creil Sud Oise

À voir aussi à Creil (Oise)