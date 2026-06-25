Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil
Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil samedi 11 juillet 2026.
Creil
Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration
21, Rue des Usines Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.
De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.
De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial
22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration
Gratuit, entrée libre sans réservation.
Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay
La Faïencerie-théâtre de Creil vous invite à une soirée de détente et découverte autour du cinéma le samedi 11 juillet.
De 18h à 20h, ateliers créatifs autour du cinéma, dès 6 ans.
De 20h30 à 22h: repas partagé pour un moment convivial
22h à minuit: séance de cinéma de plein air avec le film d’animation Migration
Gratuit, entrée libre sans réservation.
Rdv à la Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Gournay .
21, Rue des Usines Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
La Fa%EFencerie-th%E9%E2tre in Creil invites you to an evening of relaxation and exploration centered around cinema on Saturday, July 11.
From 6:00 p.m. to 8:00 p.m., creative film-themed workshops for ages 6 and up.
From 8:30 p.m. to 10:00 p.m.: a potluck dinner for a friendly get-together
10:00 p.m. to midnight: outdoor movie screening of the animated film “Migration”
Free admission; no reservation required.
Meet at La Friche Gournay, 21 rue des Usines, 60100 CREIL
Take the AXO bus network, Line A, to the “Gournay” stop
L’événement Cinéma de plein air | Atelier et projection du film Migration Creil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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