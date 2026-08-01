Cinéma de plein air Théâtre de verdure Brech
samedi 29 août 2026 · Théâtre de verdure · Brech
Informations pratiques
Brech
Cinéma de plein air
Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:45:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Envie d’une toile sous les étoiles ? Assistez à la projection en plein air du film E.T l’extraterrestre .
Après le vote du public sur l’application Mon Village, c’est le film E.T l’extraterrestre qui a remporté le plus de suffrage !
En famille, entre amis ou entre voisins, assistez à une projection en plein air au Théâtre de verdure.
Pensez à apporter votre pique-nique ! Vente de pop corn sur place. .
Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Cinéma de plein air Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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