Cinéma de plein air Théâtre de verdure Brech

Informations pratiques

Brech

Cinéma de plein air

Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:45:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Envie d’une toile sous les étoiles ? Assistez à la projection en plein air du film E.T l’extraterrestre .

Après le vote du public sur l’application Mon Village, c’est le film E.T l’extraterrestre qui a remporté le plus de suffrage !

En famille, entre amis ou entre voisins, assistez à une projection en plein air au Théâtre de verdure.

Pensez à apporter votre pique-nique ! Vente de pop corn sur place. .

Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Cinéma de plein air Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon