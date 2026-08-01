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Cinéma de plein air Théâtre de verdure Brech

samedi 29 août 2026 · Théâtre de verdure · Brech

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Théâtre de verdure
Adresse
3 Rue du Pont Douar
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Cinéma de plein air

Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:45:00
fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Envie d’une toile sous les étoiles ? Assistez à la projection en plein air du film E.T l’extraterrestre .
Après le vote du public sur l’application Mon Village, c’est le film E.T l’extraterrestre qui a remporté le plus de suffrage !
En famille, entre amis ou entre voisins, assistez à une projection en plein air au Théâtre de verdure.

Pensez à apporter votre pique-nique ! Vente de pop corn sur place.   .

Théâtre de verdure 3 Rue du Pont Douar Brech 56400 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Cinéma de plein air Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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