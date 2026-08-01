Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit ! Rue Saint-André Brech

Informations pratiques

Brech

Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit !

Rue Saint-André Eglise Saint-André Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Au fil d’une sortie nocturne en compagnie de l’association Bretagne vivante, venez découvrir la vie des chauve-souris et de la faune nocturne.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures confortables et une lampe.

Nombre de place limité (20 personnes)

Inscription en ligne sur Hello Asso .

Rue Saint-André Eglise Saint-André Brech 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit ! Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon