Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit ! Rue Saint-André Brech
vendredi 28 août 2026 · Rue Saint-André · Brech
Informations pratiques
Brech
Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit !
Rue Saint-André Eglise Saint-André Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Au fil d’une sortie nocturne en compagnie de l’association Bretagne vivante, venez découvrir la vie des chauve-souris et de la faune nocturne.
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures confortables et une lampe.
Nombre de place limité (20 personnes)
Inscription en ligne sur Hello Asso .
Rue Saint-André Eglise Saint-André Brech 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Partez à la découverte des chauve-souris et du monde de la nuit ! Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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