AGENDA · Brech
Ouverture de ruche et extraction du miel Rue Park Segal Brech
mercredi 19 août 2026 · Rue Park Segal · Brech
Informations pratiques
Brech
Ouverture de ruche et extraction du miel
Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
De 14h à 16h ouverture de ruche
De 15h à 16h extraction de miel et animation autour de l’abeille .
Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
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English :
L’événement Ouverture de ruche et extraction du miel Brech a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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