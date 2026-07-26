Ouverture de ruche et extraction du miel Rue Park Segal Brech

Informations pratiques

Brech

Ouverture de ruche et extraction du miel

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

De 14h à 16h ouverture de ruche

De 15h à 16h extraction de miel et animation autour de l’abeille .

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English :

L’événement Ouverture de ruche et extraction du miel Brech a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon