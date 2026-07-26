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Ouverture de ruche et extraction du miel Rue Park Segal Brech

mercredi 19 août 2026 · Rue Park Segal · Brech

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Park Segal
Adresse
Ecomusée de St dégan
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Ouverture de ruche et extraction du miel

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

De 14h à 16h ouverture de ruche
De 15h à 16h extraction de miel et animation autour de l’abeille   .

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00 

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English :

L’événement Ouverture de ruche et extraction du miel Brech a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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