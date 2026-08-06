Des livres et vous Médiathèque de Brec’h Brech

Informations pratiques

Brech

Des livres et vous

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-10-02 17:30:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-10-02

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Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50

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English :

L’événement Des livres et vous Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon