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Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue

mardi 7 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Cinéma de plein air Rasta Rocket

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Venez profiter d’une séance de cinéma plein air sur la Place Notre Dame !
Découvrez ou redécouvrez le film Rasta Rocket avec cette séance de cinéma en plein air !   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20 

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English :

Come enjoy an outdoor movie screening at Place Notre Dame!

L’événement Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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