Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Cinéma de plein air Rasta Rocket

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Venez profiter d’une séance de cinéma plein air sur la Place Notre Dame !

Découvrez ou redécouvrez le film Rasta Rocket avec cette séance de cinéma en plein air ! .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

Come enjoy an outdoor movie screening at Place Notre Dame!

L’événement Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)