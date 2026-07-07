Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue
mardi 7 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Cinéma de plein air Rasta Rocket
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Venez profiter d’une séance de cinéma plein air sur la Place Notre Dame !
Découvrez ou redécouvrez le film Rasta Rocket avec cette séance de cinéma en plein air ! .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy an outdoor movie screening at Place Notre Dame!
L’événement Cinéma de plein air Rasta Rocket Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Léo Mouysset, Summer Postcard Never Sent Villefranche-de-Rouergue 9 juillet 2026
- Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue 10 juillet 2026
- Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue 11 juillet 2026
- Opéra Bastide Gala d’Ouverture Villefranche-de-Rouergue 13 juillet 2026
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026