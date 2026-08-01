Informations pratiques

Bischwiller

Cinéma Des minions et des monstres

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 21:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.

Les Minions vont encore une fois nous régaler de leur humour dans ce troisième film rempli de références cinématographiques qui charmera aussi les plus grands ! .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Des minions et des monstres Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller