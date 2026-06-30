Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Des Minions et des monstres

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood.

24 juin 2026 en salle | 1h 29min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Pierre Coffin, Patrick Delage Par Brian Lynch, Pierre Coffin

Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz

Titre original Minions & Monsters

A partir de 6 ans

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

A story as outlandish as it is absurd—but completely true—that tells how the Minions set out to conquer Hollywood.

L’événement Cinéma Des Minions et des monstres Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)