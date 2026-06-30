Cinéma Des Minions et des monstres Saint-Affrique
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Des Minions et des monstres
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood.
24 juin 2026 en salle | 1h 29min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Pierre Coffin, Patrick Delage Par Brian Lynch, Pierre Coffin
Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz
Titre original Minions & Monsters
A partir de 6 ans
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
A story as outlandish as it is absurd—but completely true—that tells how the Minions set out to conquer Hollywood.
L’événement Cinéma Des Minions et des monstres Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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