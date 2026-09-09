Cinéma Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Saint-Affrique
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères !
7 octobre 2026 en salle | Comédie, Famille
De Elie Semoun
| Par Guy Laurent, Elie Semoun
Avec Charlie Garnier Naslin, Elie Semoun, Émilie Caen
Dès 6 ans
Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme d’Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties aussi drôles qu’inattendues. Mais attention à Halloween, tout peut arriver… .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
It’s Halloween, and Ducobu is back for an adventure full of laughter and mysteries!
L’événement Cinéma Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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