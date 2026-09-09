Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Juste pour une nuit

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-09

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-10 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14

Quand Owen, qui vient de se faire larguer, rencontre Allie, qui croit encore au grand amour, l’étincelle est immédiate.

12 août 2026 en salle | 1h 42min | Comédie, Romance

De Will Gluck

| Par Travis Braun

Avec Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

Titre original One Night Only

Mais une série de maladresses et de mésaventures vont continuellement séparer les deux seuls célibataires de la ville qui espèrent plus qu’une aventure cette nuit-là. À force de courir et se croiser sans jamais se trouver, ils pourraient bien réaliser que ce qu’ils cherchent est plus près qu’ils ne l’imaginaient. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

When Owen, who has just been dumped, meets Allie, who still believes in true love, the chemistry is immediate.

L’événement Cinéma Juste pour une nuit Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)