Cinéma Juste pour une nuit Saint-Affrique
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Juste pour une nuit
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-09
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-10 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14
Quand Owen, qui vient de se faire larguer, rencontre Allie, qui croit encore au grand amour, l’étincelle est immédiate.
12 août 2026 en salle | 1h 42min | Comédie, Romance
De Will Gluck
| Par Travis Braun
Avec Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke
Titre original One Night Only
Mais une série de maladresses et de mésaventures vont continuellement séparer les deux seuls célibataires de la ville qui espèrent plus qu’une aventure cette nuit-là. À force de courir et se croiser sans jamais se trouver, ils pourraient bien réaliser que ce qu’ils cherchent est plus près qu’ils ne l’imaginaient. .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When Owen, who has just been dumped, meets Allie, who still believes in true love, the chemistry is immediate.
L’événement Cinéma Juste pour une nuit Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Cinéma Tad l’explorateur et la lampe magique Saint-Affrique 9 septembre 2026
- Cinéma Mutiny Saint-Affrique 9 septembre 2026
- Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique 10 septembre 2026
- Vide-Greniers Saint-Affrique 12 septembre 2026
- Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique 14 septembre 2026