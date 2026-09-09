Cinéma Mutiny Saint-Affrique
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Mutiny
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-09
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-15
Cole Reed, ancien agent des forces spéciales reconverti en chef de sécurité, est accusé à tort du meurtre de son patron.
19 août 2026 en salle | 1h 35min | Action
De Jean-François Richet
| Par Lindsay Michel, J.P. Davis
Avec Jason Statham, Annabelle Wallis, Roland Møller
Interdit 12 ans
Remontant le fil de la machination dont il est victime, il se retrouve piégé à bord d’un porte-conteneurs dont l’équipage est composé de mercenaires. En haute mer, Reed ne pourra compter sur aucune aide… .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Cole Reed, a former special forces agent who has become a security chief, is wrongly accused of murdering his boss.
L’événement Cinéma Mutiny Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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