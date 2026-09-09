Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Mutiny

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-09

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-15

Cole Reed, ancien agent des forces spéciales reconverti en chef de sécurité, est accusé à tort du meurtre de son patron.

19 août 2026 en salle | 1h 35min | Action

De Jean-François Richet

| Par Lindsay Michel, J.P. Davis

Avec Jason Statham, Annabelle Wallis, Roland Møller

Interdit 12 ans

Remontant le fil de la machination dont il est victime, il se retrouve piégé à bord d’un porte-conteneurs dont l’équipage est composé de mercenaires. En haute mer, Reed ne pourra compter sur aucune aide… .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cole Reed, a former special forces agent who has become a security chief, is wrongly accused of murdering his boss.

L’événement Cinéma Mutiny Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)