Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Insidious

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-16

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22

Gemma, une jeune mère élève sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre qu’elle peut voyager dans le Lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l’univers d’Insidious.

19 août 2026 en salle | 1h 46min | Epouvante-horreur

De Jacob Chase

| Par Jacob Chase, David Leslie Johnson-McGoldrick

Avec Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye

Titre original Insidious: Out of the Further

Lorsqu’une entité malveillante s’en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout elle ne se contente pas d’entrer dans le Lointain, elle peut ramener dans le monde réel ce qui s’y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Gemma, a young mother, is raising her daughter in the house where she grew up. She discovers that she can travel to the Far Side, that purgatorial realm of lost souls at the heart of the *Insidious* universe.

L’événement Cinéma Insidious Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)