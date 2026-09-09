Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Tad l’explorateur et la lampe magique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-09

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-15 2026-09-19 2026-09-20

Tad et Sara sont désormais les heureux parents d’Oli, une adorable et intrépide petite fille de deux ans. Le bonheur de la petite famille fait un peu de l’ombre à Momie, qui a l’impression de passer au second plan.

26 août 2026 en salle | 1h 35min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Enrique Gato

| Par Manuel Burque, Josep Gatell

Avec Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada

Titre original Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Dès 6 ans

Alors qu’en vacances à Londres la bande met la main sur la Lampe Merveilleuse des Mille et Une Nuits, Momie formule un vœu inattendu voyager dans le temps pour retourner à l’époque de sa jeunesse où tout le monde l’adorait. Tad, Sara et toute l’équipe n’ont alors d’autre choix que de partir à la poursuite de Momie à travers le passé, avant que tout le cours de l’Histoire ne soit modifié… Cette nouvelle aventure les entraînera à travers l’océan Atlantique, de la mythique cité perdue de Païtiti à la Grèce Antique, avant de les conduire au cœur du Moyen-Orient, jusqu’à la légendaire grotte d’Ali Baba et les Quarante Voleurs. Un voyage spectaculaire à travers le temps, les civilisations et les légendes, dans la plus grande aventure de Tad à ce jour. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Tad and Sara are now the proud parents of Oli, an adorable and intrepid two-year-old girl. The little family’s happiness is casting a bit of a shadow over Momie, who feels like she’s taking a back seat.

L’événement Cinéma Tad l’explorateur et la lampe magique Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)