Cinéma en avant-première Repose en paix si tu peux! Cinéma Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Cinéma en avant-première Repose en paix si tu peux!

Cinéma 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le film repose en paix si tu peux des réalisateurs Charly ONGOLO et Michel NOGARA sera diffusé en avant-première au Cinéma du Casino JOA de Bagnoles de l’Orne le samedi 2 mai à 20h,

L’équipe du film sera présent, à savoir Waly Dia, Medi Sadoun, Samia Orosemane, la bajon.

“Repose en paix… Si tu peux” est un film indépendant dans la mouvance des films sans papiers . C’est une comédie sociale et solidaire, produite avec l’aide de plus de 90 personnes qui ont apporté leurs expériences et leurs déterminations pour donner vie à une oeuvre originale sur un véritable sujet de fond.

Neuf mois se sont écoulés entre le début de l’écriture et la fin du tournage, un choix visant à limiter les dépenses et accélérer le processus de création. Nous proposons un projet qui va au-delà d’une simple production supplémentaire c’est une aventure ! C’est l’histoire d’un film qui s’est fait “tout seul” avec l’aide de nombreuses personnes…C’est un self made film . .

Cinéma 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

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English : Cinéma en avant-première Repose en paix si tu peux!

L’événement Cinéma en avant-première Repose en paix si tu peux! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne