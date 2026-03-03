Exposition de tableaux de peinture Jardins et Lumières Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition de tableaux de peinture Jardins et Lumières

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-02 2026-07-11

A travers une peinture figurative aux accents impressionnistes, Lydia Cricelli explore la lumière, la nature et les scènes de vie du quotidien.

Ses tableaux capturent des instants simples un paysage baigné de soleil, une présence au cœur d’un décor naturel, un moment suspendu où le temps semble ralentir.

Cette exposition est une invitation à ressentir, à contempler et à laisser la lumière entrer dans nos paysages intérieurs.

Et, des tableaux et affiches dans un style impressionniste moderne, des œuvres vivantes, colorées et émotionnelles. Chacune raconte une histoire et invite à ressentir. .

