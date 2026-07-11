Cinéma en plein air C’est quoi l’Amour Bourdeaux
mardi 18 août 2026 · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Cinéma en plein air C’est quoi l’Amour
Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Cinéma en plein air. Apporter vos coussins, plaid, sièges. En cas de mauvais temps repli dans la salle des fêtes de Bourdeaux.
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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Open-air movie screening. Bring your own cushions, blankets, and chairs. In case of bad weather, the event will be moved to the Bourdeaux community hall.
L’événement Cinéma en plein air C’est quoi l’Amour Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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