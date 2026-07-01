UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Puy-Saint-Martin

Cinéma en plein air Compostelle Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

jeudi 16 juillet 2026 · Parc Adèle Clément · Puy-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
Parc Adèle Clément
Adresse
1 place de la mairie
Ville
26450 Puy-Saint-Martin
Département
Drôme
Tarif
6 6 6 Tarif réduit (-14 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, RSA, +65 ans)

Puy-Saint-Martin

Cinéma en plein air Compostelle

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
(-14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, +65 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-16 23:45:00

Date(s) :
2026-07-16

Comédie de De Yann Samuell FR 2026 1h54.
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
  .

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60  manu.delattre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Yann Samuell FR 2026 1h54.
Starring Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement Cinéma en plein air Compostelle Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Puy-Saint-Martin (Drôme)