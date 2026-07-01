Cinéma en plein air Compostelle Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin
jeudi 16 juillet 2026 · Parc Adèle Clément · Puy-Saint-Martin
Informations pratiques
Puy-Saint-Martin
Cinéma en plein air Compostelle
Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
(-14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, +65 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-16 23:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Comédie de De Yann Samuell FR 2026 1h54.
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
.
Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy by Yann Samuell FR 2026 1h54.
Starring Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
L’événement Cinéma en plein air Compostelle Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Puy-Saint-Martin (Drôme)
- Concert Hommage à Michel Petrucciani Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 17 juillet 2026
- Jazz au village Velvet Vibes Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 18 juillet 2026
- Concert Namas Pamous impasse Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26 juillet 2026
- Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 6 août 2026
- Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 7 août 2026