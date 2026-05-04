Jazz au village Velvet Vibes Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Jazz au village Velvet Vibes

Parc Adèle Clément Impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Velvet VIBES explore une formation rare et singulière ; voix, vibraphone et contrebasse. Le trio ouvre un espace sonore dépouillé et vibrant où chaque note respire.

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Parc Adèle Clément Impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr

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English :

Velvet VIBES explores a rare and singular formation: voice, vibraphone and double bass. The trio opens up a bare, vibrant sonic space where every note breathes.

L’événement Jazz au village Velvet Vibes Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération