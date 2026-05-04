Jazz au village Velvet Vibes Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin
Jazz au village Velvet Vibes Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin samedi 18 juillet 2026.
Puy-Saint-Martin
Jazz au village Velvet Vibes
Parc Adèle Clément Impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Velvet VIBES explore une formation rare et singulière ; voix, vibraphone et contrebasse. Le trio ouvre un espace sonore dépouillé et vibrant où chaque note respire.
.
Parc Adèle Clément Impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Velvet VIBES explores a rare and singular formation: voice, vibraphone and double bass. The trio opens up a bare, vibrant sonic space where every note breathes.
L’événement Jazz au village Velvet Vibes Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Puy-Saint-Martin (Drôme)
- Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin 23 mai 2026
- Théâtre Musical Dame Quichotte Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 30 mai 2026
- Tournée des élèves Le bourgeois gentilhomme Salle Adèle Clément Puy-Saint-Martin 12 juin 2026
- Promenade à vélo Cyclo-découverte Place de la mairie Puy-Saint-Martin 13 juin 2026
- Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin 18 juin 2026