Théâtre Les précieuses ridicules par Le Fenouillet impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin
Théâtre Les précieuses ridicules par Le Fenouillet impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin vendredi 10 juillet 2026.
Puy-Saint-Martin
Théâtre Les précieuses ridicules par Le Fenouillet
impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Au même titre que Molière qui arrive dans la capitale et qui rêve de succès, Magdelon et sa cousine Cathos, nos Précieuses Ridicules, rêvent de la Fame et d’entrer dans le beau monde .
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impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com
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English :
Just as Molière arrives in the capital and dreams of success, Magdelon and her cousin Cathos, our Précieuses Ridicules, dream of Fame and entering the beautiful world .
L’événement Théâtre Les précieuses ridicules par Le Fenouillet Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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