Marché estival de Puy Saint Martin Place de la Mairie Puy-Saint-Martin
Marché estival de Puy Saint Martin Place de la Mairie Puy-Saint-Martin lundi 29 juin 2026.
Puy-Saint-Martin
Marché estival de Puy Saint Martin
Place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 20:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
PSMInitiatives et la mairie vous accueillent pour son marché estival de producteurs et artisans locaux avec présence d’un groupe de musiciens ou de chanteurs différents chaque fois. .
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Place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 23 19 36 psmi.ghislainehego@gmail.com
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English :
PSMInitiatives and the town hall welcome you to their summer market of local producers and artisans, with a different group of musicians or singers each time. .
L’événement Marché estival de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération
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