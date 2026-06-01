Marché estival de Puy Saint Martin Place de la Mairie Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Marché estival de Puy Saint Martin

Place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 20:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

PSMInitiatives et la mairie vous accueillent pour son marché estival de producteurs et artisans locaux avec présence d’un groupe de musiciens ou de chanteurs différents chaque fois. .

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Place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 23 19 36 psmi.ghislainehego@gmail.com

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English :

PSMInitiatives and the town hall welcome you to their summer market of local producers and artisans, with a different group of musicians or singers each time. .

L’événement Marché estival de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération