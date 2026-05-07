Marché estival de Puy Saint Martin Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Marché estival de Puy Saint Martin

Parc Adèle Clément 120 rue du Lavoir Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 20:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Marché de producteurs locaux (produits alimentaires) et d’artisans (bijoux, objets décoratifs ..) à Puy Saint Martin chaque lundi soir de 18h00 à 20h00 , de fin juin à fin août.

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Parc Adèle Clément 120 rue du Lavoir Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes puysaintmartinsi@orange.fr

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English :

Market featuring local producers (food products) and artisans (jewelry, decorative objects, etc.) in Puy Saint Martin every Monday evening from 6:00 pm to 8:00 pm, from late June to late August.

L’événement Marché estival de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération