Concert Live et tapas Restaurant le Champ De Mars Puy-Saint-Martin lundi 6 juillet 2026.

Puy-Saint-Martin

Concert Live et tapas

Restaurant le Champ De Mars 5 place du Champ de Mars Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les lundis d’été prennent des airs de fête au Champs de Mars !

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Restaurant le Champ De Mars 5 place du Champ de Mars Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 11 02 contact@champ-de-mars.com

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English :

Mondays in %E9t%E9 feel like a celebration at the Champs de Mars!

L’événement Concert Live et tapas Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-23 par Montélimar Tourisme Agglomération