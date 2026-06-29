Concert Live et tapas Restaurant le Champ De Mars Puy-Saint-Martin
Concert Live et tapas Restaurant le Champ De Mars Puy-Saint-Martin lundi 6 juillet 2026.
Puy-Saint-Martin
Concert Live et tapas
Restaurant le Champ De Mars 5 place du Champ de Mars Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les lundis d’été prennent des airs de fête au Champs de Mars !
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Restaurant le Champ De Mars 5 place du Champ de Mars Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 11 02 contact@champ-de-mars.com
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English :
Mondays in %E9t%E9 feel like a celebration at the Champs de Mars!
L’événement Concert Live et tapas Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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