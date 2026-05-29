Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS

Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS

Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noël

Adresse : 3 avenue Maurice d'Ocagne

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Programme à venir

En juillet, on profite de séances de cinéma en plein dans le 14e arrondissement
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne  75014 PARIS


Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)