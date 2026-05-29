Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS

Programme à venir

En juillet, on profite de séances de cinéma en plein dans le 14e arrondissement

Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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