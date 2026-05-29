Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS
Cinéma en plein air dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Programme à venir
En juillet, on profite de séances de cinéma en plein dans le 14e arrondissement
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
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