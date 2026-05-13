ARTMELE vous invite à la projection en plein air du film

La vallée des fous

réalisée par Xavier Beauvois en 2024 – Drame – Durée 2h00.

avec Jean-Paul Rouve, Pierre Richard, Madeleine Beauvois, Joseph Olivennes …

Jean-Paul, passionné de voile, s’inscrit au Vendée Globe virtuel pour espérer éponger ses dettes. Il se met dans les conditions d’un vrai skipper et s’isole sur son bateau dans le jardin de son restaurant. Le voyage va lui permettre de se retrouver lui même et de renouer avec sa famille.

Animation réalisée dans le cadre des programmes Village Vie Vacances 2026 avec le soutien de la Mairie de Paris.

En cas d’intempéries, la projection se fera dans une salle du gymnase.

Prenez l’air du large au Centre sportif Jules Noël Porte de Vanves en assistant à la projection du film « La Vallée des Fous » !

Le samedi 11 juillet 2026

de 21h30 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T21:30:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://openagenda.com/artmele



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