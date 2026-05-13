Cinéma en plein air dans le 14e : « Le Sens de la Fête » au Centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS
Cinéma en plein air dans le 14e : « Le Sens de la Fête » au Centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS samedi 18 juillet 2026.
ARTMELE vous invite à la projection en plein air du film
« Le sens de la fête », réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache en 2017 – Comédie dramatique – Durée 1h56.
10 nominations aux Césars 2018avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Benjamin Lavernhe …
Animation réalisée dans le cadre du projet ciné plein air 2026 de la Mairie de Paris.
En cas d’intempéries, la projection se fera dans une salle du gymnase.
L’inoubliable Jean-Pierre Bacri dans « Le Sens de la Fête » en nocturne au Centre sportif Jules Noël Porte de Vanves.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 21h30 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T00:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
https://openagenda.com/artmele
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