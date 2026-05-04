Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel-lès-Valence

Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché

Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence 265 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez rêver sous les étoiles avec une séance de cinéma en plein air magique !

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Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence 265 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

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English :

Come dream under the stars with a magical open-air cinema session!

L’événement Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme