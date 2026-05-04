Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence
Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence samedi 11 juillet 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché
Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence 265 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez rêver sous les étoiles avec une séance de cinéma en plein air magique !
.
Parc de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence 265 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come dream under the stars with a magical open-air cinema session!
L’événement Cinéma en plein air Dragons 3 Le monde caché Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme)
- CONTENT CONTENT FESTIVAL Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 8 mai 2026
- Concert Content content Festival #5 Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 8 mai 2026
- Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 10 mai 2026
- Scène ouverte Grrrrûnk Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 10 mai 2026
- Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 13 mai 2026