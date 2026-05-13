Cinéma en plein air : « En Fanfare » Centre Sportif Jules Noël PARIS
Cinéma en plein air : « En Fanfare » Centre Sportif Jules Noël PARIS dimanche 5 juillet 2026.
ARTMELE vous invite à la projection en plein air de la comédie dramatique française de 2024
« En Fanfare », réalisé par Emmanuel Courcol en 2024 – Durée 1h44
7 fois nominée aux Césars 2025, avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Succo, Jacques Bonnaffé …
Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale. Il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Tout les diffère sauf l’amour de la musique.
Animation réalisée dans le cadre des programmes Village Vie Vacances 2026 avec le soutien de la Mairie de Paris.
En cas d’intempéries, la projection se fera dans une salle du gymnase.
Rendez-vous pour une nocturne de cinéma avec la projection de « En Fanfare » au Centre sportif Jules Noël, Porte de Vanves.
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h30 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T21:30:00+02:00_2026-07-04T00:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
https://openagenda.com/artmele
Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir Musée national de la Marine Paris 16e Arrondissement 13 mai 2026
- La mode en majesté haute couture et tradition à la cour de Thaïlande MAD Musée des Arts décoratifs Paris 13 mai 2026
- Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris 13 mai 2026
- Projet LARAMIE de Moïse Kaufmann Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS 13 mai 2026
- Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 13 mai 2026