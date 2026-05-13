ARTMELE vous invite à la projection en plein air de la comédie dramatique française de 2024

« En Fanfare », réalisé par Emmanuel Courcol en 2024 – Durée 1h44

7 fois nominée aux Césars 2025, avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Succo, Jacques Bonnaffé …

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale. Il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Tout les diffère sauf l’amour de la musique.

Animation réalisée dans le cadre des programmes Village Vie Vacances 2026 avec le soutien de la Mairie de Paris.

En cas d’intempéries, la projection se fera dans une salle du gymnase.

Rendez-vous pour une nocturne de cinéma avec la projection de « En Fanfare » au Centre sportif Jules Noël, Porte de Vanves.

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h30 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T21:30:00+02:00_2026-07-04T00:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://openagenda.com/artmele



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