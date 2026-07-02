Cinéma en plein air ou Ecole Péri Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

Cinéma en plein air

Jeudi 2 juillet 2026.

Jeudi 23 juillet 2026.

Jeudi 6 août 2026.

Jeudi 27 août 2026. ou Ecole Péri Parc des Frères Recordier (Parc des Platanes) Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-27

Quatre soirées sous les étoiles pour partager des moments de cinéma en famille ou entre amis au cœur du village. Culture, rencontre et partage au cœur de l’été.

La programmation des films sera dévoilée quelques semaines avant chaque projection et relayée sur les supports de communication de la Ville.



– 2 juillet Parc des Platane

– 23 juillet Ecole Péri

– 6 août Parc de Platane

– 27 août Théâtre de verdure



Réservation obligatoire, billetterie à la médiathèque. .

ou Ecole Péri Parc des Frères Recordier (Parc des Platanes) Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 57 94 62

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English :

Four evenings under the stars to enjoy movies with family or friends in the heart of the village. Culture, socializing, and togetherness in the heart of summer.

L’événement Cinéma en plein air Eyguières a été mis à jour le 2026-06-29 par Provence Tourisme