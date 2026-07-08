Spectacle Aïoli Théâtre de verdure Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

Spectacle Aïoli

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre de verdure 8 rue calade Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une immersion festive dans l’univers d’AIOLI, où humour provençal et musique se mêlent dans une ambiance déjantée.

Le groupe AIOLI est le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var.



Fondé en 1992 par Yves Pujol, le groupe AIOLI a su très vite s’imposer et trouver son public.



Le groupe AIOLI est composé d’excellents musiciens issus de la culture funk, pop, jazz et de la chanson française.



La Milha, Tina Turner, La Cagole ou encore l’Arsenal sont des chansons devenues incontournables.



AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où l’humour et la musique se mélangent en un cocktail détonnant, piquant, qui ravit les sens et épanouit les âmes.



Pour comprendre le secret de la recette du Groupe AIOLI, ce n’est pas compliqué mettez dans un mortier de la bonne musique, de l’humour, beaucoup d’autodérision, de la fête, rajoutez-y une pointe d’accent du midi, mélangez le tout avec le pilon, faites bien monter l’ambiance et ça y est, le groupe AIOLI est prêt, c’est frais, c’est bon et ça se déguste sans modération !!!!! .

Théâtre de verdure 8 rue calade Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A festive immersion into the world of AIOLI, where Provençal humor and music blend together in a quirky atmosphere.

L’événement Spectacle Aïoli Eyguières a été mis à jour le 2026-07-01 par Provence Tourisme