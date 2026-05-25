« La vache » comédie Durée 1h31.

Réalisée par Mohamed Hamidi (2016) Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, …

Fatah, un paysan algérien, rêve

d’emmener sa vache, Jacqueline, au Salon de l’agriculture de Paris. Il va partir avec sa vache, à pied, sur les routes de France et faire de nombreuses rencontres tout au long de son périple. ….

Présentation faite par ARTMELE en partenariat avec le Centre Social Maurice Noguès et avec le soutien de l’Etat dans le cadre de l’opération VVV 2026.

Un barbecue organisé par l’équipe des jeunes du Centre Social Maurice Noguès précèdera la séance.

En cas d’intempéries, la projection se fera dans la salle du Centre Socioculturel Maurice Noguès.

Le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film La vache dans le cadre de l’opération Village Vie Vacances 2026.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h30 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T00:00:00+02:00

Place Marthe Simard Place Marthe Simard 75014 PARIS

https://openagenda.com/fr/artmele



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