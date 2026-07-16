Cinéma en plein air : Kevlar Soul, Institut suédois, Paris
vendredi 4 septembre 2026 · Institut suédois · Paris
Informations pratiques
Cinéma en plein air : Kevlar Soul Vendredi 4 septembre, 21h00 Institut suédois Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:00:00+02:00
Comme à l’accoutumée, la rentrée et le festival des Traversées du Marais riment avec cinéma en plein air. En correspondance avec le thème « Dialogue(s) » de l’édition 2026 du festival, nous projetons le film « Kevlar Soul », portrait d’une jeunesse troublée dans la Suède contemporaine.
Déçus par le monde des adultes, les frères Alex et Robin sont livrés à eux-mêmes. Leur relation fusionnelle a rendu Robin entièrement dépendant de son aîné. Et puis un jour, Alex tombe amoureux. Se sentant abandonné, Robin perd pied. Alex, rongé par la culpabilité, consacre toute son énergie à tenter de le sauver – alors même que Robin ne souhaite peut-être pas l’être.
Maria Eriksson-Hecht est diplômée d’un master en réalisation de la Stockholm Academy of Dramatic Arts. Son film de fin d’études Schoolyard Blues (2017) a remporté une quarantaine de prix dans plus de 100 festivals. Elle a ensuite réalisé des épisodes des séries acclamées Thin Blue Line et Thunder in My Heart. Kevlar Soul est son premier long métrage, couronné aux Guldbagge (l’équivalent suédois des César) du prix de la meilleure réalisation et du prix du meilleur interprète dans un second rôle pour Torkel Petersson.
- Réalisation : Maria Eriksson-Hecht
- Scénario : Pelle Rådström
- Avec : Josef Kersh, Rio Svensson, Adja Sise Stensson, Torkel Petersson
- 1h41, VOSTFR
Cette projection fait partie du programme « L’Institut suédois à l’heure d’été ».
Merci à Houdini Sportswear.
Informations pratiques
- Entrée par les grilles du jardin au 10, rue Elzévir
- Ouverture des grilles à 20h30, début de la projection vers 21h
- En cas de pluie, la projection est annulée
Institut suédois 10 rue Elzévir Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France
En correspondance avec le thème « Dialogue(s) » de l’édition 2026 du festival des Traversées du Marais, le film « Kevlar Soul » dresse le portrait d’une jeunesse troublée dans la Suède contemporaine.
Photo Josua Enblom
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