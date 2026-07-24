Informations pratiques

Yvetot

Cinéma en plein air Le Sens de la Fête

Place Victor Hugo Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association Yvetot Collectif vous invite à la projection en plein air du film Le Sens de la Fête , une comédie incontournable qui promet de vous faire passer un excellement moment. Vente de crêpes et boissons sur place. .

Place Victor Hugo Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 97 17 16 yvetot.collectif@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air Le Sens de la Fête

L’événement Cinéma en plein air Le Sens de la Fête Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme