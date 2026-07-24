Cinéma en plein air Le Sens de la Fête Yvetot
dimanche 2 août 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Cinéma en plein air Le Sens de la Fête
Place Victor Hugo Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association Yvetot Collectif vous invite à la projection en plein air du film Le Sens de la Fête , une comédie incontournable qui promet de vous faire passer un excellement moment. Vente de crêpes et boissons sur place. .
Place Victor Hugo Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 97 17 16 yvetot.collectif@gmail.com
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English : Cinéma en plein air Le Sens de la Fête
L’événement Cinéma en plein air Le Sens de la Fête Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme
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