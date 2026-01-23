Cinéma en plein air Mon voisin Totoro Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Cinéma en plein air Mon voisin Totoro

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

22 juillet 2026 22:00:00

fin : 2026-07-22

2026-07-22

Film d’Animation de Hayao Miyazaki

Tout public. Durée: 1h27

Synopsis

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très discrètes Grand Totoro, Moyen Totoro (Chu-Totoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt… Il se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en Chat-Bus . Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques…

Prévoyez une chaise ou des coussins, un plaid et les pop-corn. .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

