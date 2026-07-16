Cinéma en plein air : Sous Hypnose, Institut suédois, Paris

Informations pratiques

Cinéma en plein air : Sous Hypnose Samedi 5 septembre, 21h00 Institut suédois Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T21:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Pour la seconde séance de ciné en plein air de cette rentrée et toujours dans le cadre du festival des Traversées du Marais, nous proposons le film « Sous Hypnose », portrait « hilarant et acide » (Télérama) d’un couple en recherche de conformité.

André et Vera, jeune couple d’entrepreneurs, ont l’occasion de présenter leur application de santé féminine lors d’un prestigieux concours de pitchs devant des investisseurs. Avant de s’y rendre, Vera a rendez-vous pour une séance d’hypnose thérapeutique, afin d’arrêter de fumer. À partir de là, rien ne va se dérouler comme prévu.

Ernst De Geer, né en 1989 à Stockholm, a étudié la réalisation à l’école de cinéma norvégienne. Son film de fin d’études The Culture (2018) a été primé dans plusieurs festivals à travers le monde, notamment à Palm Springs et à Premiers Plans. Il a également été nommé pour le prix national du film norvégien, Amanda. Sous Hypnose est son premier long métrage.

« Je voulais dépeindre un couple dans sa volonté de s’intégrer aux autres, et ce qui se passe quand l’un d’eux cesse de vouloir le faire. Le film est né de mes propres sentiments de gêne et d’embarras dans des situations sociales. Je voulais explorer comment cela pouvait affecter une relation amoureuse. Mon but était aussi de se poser la question de ce que signifie vraiment être « soi-même » et jouer avec l’idée que quelqu’un qui est vraiment lui-même peut être une vraie plaie. Slavoj Žižek a dit : « Trop souvent, lorsque nous aimons quelqu’un, nous ne l’acceptons pas tel qu’il est réellement. Nous l’acceptons dans la mesure où cette personne peut se conformer aux coordonnées de notre fantasme. » Je pense que cela correspond assez bien à Sous Hypnose. » – Ernst De Geer

Réalisation : Ernst De Geer

Scénario : Mads Stegger et Ernst De Geer

Avec : Asta Kamma August et Herbert Nordrum

1h38, VOSTFR

Cette projection fait partie du programme « L’Institut suédois à l’heure d’été ».

Merci à Houdini Sportswear.

Informations pratiques

Entrée par les grilles du jardin au 10, rue Elzévir

Ouverture des grilles à 20h30, début de la projection vers 21h

En cas de pluie, la projection est annulée

Institut suédois 10 rue Elzévir Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France

Dans le cadre du festival des Traversées du Marais, l’Institut suédois propose le film « Sous Hypnose », portrait « hilarant et acide » (Télérama) d’un couple en recherche de conformité.

Photo Jonathan Bjerstedt