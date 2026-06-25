Viella

Cinéma en plein air

VIELLA Viella Gers

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles.

Entrez dans un monde où les étoiles deviennent les projecteurs et la brise nocturne devient la trame sonore et imaginez-vous, assis confortablement sous un ciel scintillant c’est une soirée de cinéma en plein air. La magie commence dès que le soleil se couche et que la toile blanche prend vie, baignée dans une lueur douce. Sur l’écran géant, les personnages prennent vie, les paysages se déploient et les histoires se déroulent, dans une atmosphère collective de partage et de connexion.

Une projection réalisée avec le tout nouvel équipement numérique de haute définition de Ciné Europe.

Le film du jour sera ATHOS Au cœur de la Patrouille de France

Les Athos, pilotes d’exception de la Patrouille de France, se soumettent à une préparation millimétrée en prévision de leur tournée estivale. Entre rigueur, passion et solidarité, le film révèle l’humanité derrière les casques, alors qu’un accident vient bouleverser l’équilibre de la formation…

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VIELLA Viella 32400 Gers Occitanie +33 9 74 98 75 15 cinema.leurope@gmail.com

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English :

Whether you’re alone, with friends, or with family, come spend some time under the stars.

Step into a world where the stars become the spotlights and the night breeze becomes the soundtrack, and imagine yourself sitting comfortably under a twinkling sky: it’s an outdoor movie night. The magic begins as soon as the sun sets and the white screen comes to life, bathed in a soft glow. On the giant screen, characters come to life, landscapes unfold, and stories unfold, all within a communal atmosphere of sharing and connection.

The screening is presented using Ciné Europe’s brand-new high-definition digital equipment.

Today’s featured film is: ATHOS At the Heart of the Patrouille de France

The Athos, exceptional pilots of the Patrouille de France, undergo meticulous training in preparation for their summer tour. Combining discipline, passion, and camaraderie, the film reveals the humanity behind the helmets, just as an accident threatens to upset the formation’s balance…

L’événement Cinéma en plein air Viella a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65