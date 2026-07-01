Informations pratiques

Villeneuvette

CINÉMA EN PLEIN AIR

Villeneuvette Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Projection, à la tombée de la nuit, du film Juste une illusion d’Olivier Nakache.

Apportez votre chaise pliante ou votre transat.

Petite restauration et buvette sur place.

Projection, à la tombée de la nuit, du film Juste une illusion d’Olivier Nakache.

Nous sommes en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Apportez votre chaise pliante ou votre transat.

Petite restauration et buvette sur place. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95 cinema.resnais@free.fr

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English :

Screening, at dusk, of the film Juste une illusion by Olivier Nakache.

Bring your own folding chair or lounge chair.

Light refreshments and a beverage stand will be available on site.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuvette a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS