Informations pratiques

Villeneuvette

EXPOSITION GILBERT MALVOISIN

Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11

L’artiste Gilbert Malvoisin se consacre principalement à la peinture à l’huile, mais explore également d’autres techniques telles que l’aquarelle, le dessin et le fusain, dans une démarche de recherche constante de son style personnel. Son travail s’inscrit dans une approche impressionniste, influencée par des maîtres comme Monet, Manet, Degas et Toulouse-Lautrec.

L’artiste Gilbert Malvoisin se consacre principalement à la peinture à l’huile, mais explore également d’autres techniques telles que l’aquarelle, le dessin et le fusain, dans une démarche de recherche constante de son style personnel. Son travail s’inscrit dans une approche impressionniste, influencée par des maîtres comme Monet, Manet, Degas et Toulouse-Lautrec.

Son sujet de prédilection est le paysage, où il cherche à capter les jeux de couleurs et de contrastes que la nature offre, que ce soit sous le soleil ou sous la pluie. Cette quête de lumière et d’atmosphère se retrouve dans ses représentations des Cévennes et autres scènes naturelles. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 06 00

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English :

The artist Gilbert Malvoisin focuses primarily on oil painting, but also explores other techniques such as watercolor, drawing, and charcoal, as part of his ongoing search for his own personal style. His work follows an Impressionist approach, influenced by masters such as Monet, Manet, Degas, and Toulouse-Lautrec.

L’événement EXPOSITION GILBERT MALVOISIN Villeneuvette a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS