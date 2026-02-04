Cinéma enfants La grande rêvasion Espace Animation Les Houches
Cinéma enfants La grande rêvasion Espace Animation Les Houches mercredi 25 mars 2026.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
La grande rêvasion de Rémi Durin, Bram Algoed et Eric Montchaud France, Belgique 2026 Durée 0h45
+33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
La grande rêvasion by Rémi Durin, Bram Algoed and Eric Montchaud France, Belgium 2026 Running time 0h45
