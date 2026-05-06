Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 22 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
De Fabien Gorgeart
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour
L’événement Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
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