Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

De Fabien Gorgeart

Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour

L’événement Cinéma Espace Agapit C’est quoi l’amour Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre