Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 15:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

De Jean-Baptiste Leonetti

Avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin, Louise Labeque

Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent

L’événement Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre