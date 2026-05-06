Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 22 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
De Jean-Baptiste Leonetti
Avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin, Louise Labeque
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent
L’événement Cinéma Espace Agapit Ceux qui comptent Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 12 mai 2026
- Loto- APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École 15 mai 2026
- Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Place des Familles stand mobilité Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Place des Familles fabrique à bonbons Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026