Place des Familles stand mobilité Saint-Maixent-l’École
Place des Familles stand mobilité Saint-Maixent-l’École samedi 16 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Place des Familles stand mobilité
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de place des familles découvrez le stand mobilité. Pour des conseils et des échanges sur la pratique du vélo. Test de différents types de vélos à assistance électrique. .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place des Familles stand mobilité
L’événement Place des Familles stand mobilité Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 12 mai 2026
- Loto- APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École 15 mai 2026
- Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Place des Familles fabrique à bonbons Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026